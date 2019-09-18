Ücretsiz Wi-Fi kullanımında sizi bekleyen tehlike
Ücretsiz Wi-fi ağları, kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalışan hackerlere altın değerinde fırsat sunuyor. Peki ne yapmalıyız?
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1
Ücretsiz Wi-Fi kullanım alanlarının giderek yayılması beraberinde siber saldırıları da getirdi.
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2
Bağlandığınız mobil internet sisteminde o an kimin bulunduğunu bilmiyorken verilen izinlerin kapsamını da genelde bilmiyoruz.
Oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?
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3
- Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun
- Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun
-Telefon sisteminizi şifreleyin
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4
- Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmeyin
- Erişim izinlerini kaldırın
- Halka açık WiFi hatlarına girmeyin
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5
- Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın
- Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın
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6
- İhtiyaç olmadığı durumlarda Bluetooth'u kapatın
-Cep telefonunuzu satarken ya da tamire gönderirken sim kart bilgilerinizi silin