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Ücretsiz Wi-Fi kullanımında sizi bekleyen tehlike

Ücretsiz Wi-fi ağları, kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalışan hackerlere altın değerinde fırsat sunuyor. Peki ne yapmalıyız?

  • 1

    Ücretsiz Wi-Fi kullanım alanlarının giderek yayılması beraberinde siber saldırıları da getirdi.

  • 2

    Bağlandığınız mobil internet sisteminde o an kimin bulunduğunu bilmiyorken verilen izinlerin kapsamını da genelde bilmiyoruz.

    Oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?

  • 3

    - Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun

    - Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun

    -Telefon sisteminizi şifreleyin

  • 4

    - Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmeyin

    - Erişim izinlerini kaldırın

    - Halka açık WiFi hatlarına girmeyin

  • 5

    - Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın

    - Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın

  • 6

    - İhtiyaç olmadığı durumlarda Bluetooth'u kapatın

    -Cep telefonunuzu satarken ya da tamire gönderirken sim kart bilgilerinizi silin

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