UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi?

ABD UFO MU DÜŞÜRDÜ?

Pentagon'dan emekli Korgeneral Bergman, geçen hafra ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.



Cismin 6 km irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı..