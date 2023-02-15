UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi?

ABD, son sekiz gün içinde 3 tane tanımlanamayan uçan nesne (UFO) düşürdü. Söz konusu durum ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, Pentagon dünya dışı varlıkların ihtimalini göz ardı etmedi. "ABD UFO mu düşürdü" sorusu sosyal medyada yoğun bir şekilde tarışılmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından gelen resmi ve gayri resmi UFO gözlem ihbarları bir harita aracılığıyla görselleştirildi. Peki, ABD'de şimdiye kadar kaç tane UFO görüldü? UFO'lar en çok nerede görülüyor?

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 1

Son beş yılda ABD semalarında süzülen 26 binden fazla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüldü. 

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 2

CALIFORNIA İLK SIRADA

Ulusal UFO Raporlama Merkezi'nden (NUFORC) tarafından yayınlanan verilerle, eyaletlere göre UFO görülme sayısını görselleştirildi. İngiliz gazete Daily Mail tarafından hazırlanan haritaya  göre, California 2 bin 661 UFO ihbarı ile ilk sırada yer alırken onu Florida ve New York takip ediyor.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 3

1998'den bu yana ise Califonia'da 15 bin 562, Florida'da 7 bin 870, New York'ta ise 5 bib 567 UFO görüldü.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 4

ABD dışındaki ülkelerden ise şu an dek 10 bin 836 UFO ihbarı yapıldı.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 5

ABD hükümeti henüz tanımlanamayan cisimler hakkında Amerikalıları bilgilendirmemiş olsa da, UFO’ların yoğun olarak görüldüğü eyaletler, yeni kanatlı teknolojileri rutin olarak test eden büyük Hava Kuvvetleri üslerine ev sahipliği yapıyor.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 6

Bununla birlikte Ulusal UFO Raporlama Merkezi'nin (NUFORC),  yeni verileri geçen hafta sonu Alaska, Kanada ve Montana'da üç UFO'nun vurulduğu haberlerinin ardından geldi. 

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 7

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise nesnelerin dünya dışı varlıklarla bağlantılı olma olasılığını göz ardı etmedi. 

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 8

Pazar günü Kanada semalarında tespit edilen ve tanımlanamayan nesne, 'potansiyel gözetleme yetenekleri' ve ona bağlı iplerle insansız 'sekizgen bir yapı' olarak tanımlandı.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 9

Bir F-16 savaş uçağı, Cuma ve Cumartesi günleri Alaska ve Kanada üzerinde diğer iki UFO’nun imha edilmesinin ardından, Büyük Göller üzerinde yaklaşık 6 km yükseklikten onu düşürdü.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 10

8 GÜN İÇİNDE 4 NESNE VURULDU

Diğer taraftan, 4 Şubat'ta Güney Carolina üzerinde bir Çin balonu da düşürüldü, bu da ABD Hava kuvvetleri’nin son 8 gün içinde dört nesneyi düşürdüğü anlamına geliyor.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 11

ABD UFO MU DÜŞÜRDÜ?

Pentagon'dan emekli Korgeneral Bergman, geçen hafra  ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Cismin 6 km  irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı..

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 12

Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 13

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti. NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi? - 14

11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

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