UFO haritası yayınlandı: Şimdiye kadar en çok UFO nerede gözlemlendi?

Son beş yılda ABD semalarında süzülen 26 binden fazla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüldü.
Ulusal UFO Raporlama Merkezi'nden (NUFORC) tarafından yayınlanan verilerle, eyaletlere göre UFO görülme sayısını görselleştirildi. İngiliz gazete Daily Mail tarafından hazırlanan haritaya göre, California 2 bin 661 UFO ihbarı ile ilk sırada yer alırken onu Florida ve New York takip ediyor.
1998'den bu yana ise Califonia'da 15 bin 562, Florida'da 7 bin 870, New York'ta ise 5 bib 567 UFO görüldü.
ABD dışındaki ülkelerden ise şu an dek 10 bin 836 UFO ihbarı yapıldı.
ABD hükümeti henüz tanımlanamayan cisimler hakkında Amerikalıları bilgilendirmemiş olsa da, UFO’ların yoğun olarak görüldüğü eyaletler, yeni kanatlı teknolojileri rutin olarak test eden büyük Hava Kuvvetleri üslerine ev sahipliği yapıyor.
Bununla birlikte Ulusal UFO Raporlama Merkezi'nin (NUFORC), yeni verileri geçen hafta sonu Alaska, Kanada ve Montana'da üç UFO'nun vurulduğu haberlerinin ardından geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise nesnelerin dünya dışı varlıklarla bağlantılı olma olasılığını göz ardı etmedi.
Pazar günü Kanada semalarında tespit edilen ve tanımlanamayan nesne, 'potansiyel gözetleme yetenekleri' ve ona bağlı iplerle insansız 'sekizgen bir yapı' olarak tanımlandı.
Bir F-16 savaş uçağı, Cuma ve Cumartesi günleri Alaska ve Kanada üzerinde diğer iki UFO’nun imha edilmesinin ardından, Büyük Göller üzerinde yaklaşık 6 km yükseklikten onu düşürdü.
Diğer taraftan, 4 Şubat'ta Güney Carolina üzerinde bir Çin balonu da düşürüldü, bu da ABD Hava kuvvetleri’nin son 8 gün içinde dört nesneyi düşürdüğü anlamına geliyor.
Pentagon'dan emekli Korgeneral Bergman, geçen hafra ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Cismin 6 km irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı..
Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti. NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.
11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.