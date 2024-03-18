UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler!
UFO'nun daha da gizemli bir akrabası var: "Tanımlanamayan Batık Nesneler". Dünyanın dört bir yanından, genellikle askeri ve akademik profesyonellerden gelen çok sayıda rapor dünya dışı varlıklar ve su altı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. İşte su altında tanımlanamayan batık nesnelerden bazıları...
PİLOT SUDAKİ "KARANLIK KÜTLE"Yİ GÖRDÜ
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı David Fravor, bir pilot arkadaşının denizde tanımlayamadığı bir cisim gördüğünü anlattı.
Pilot, "büyük" ve "biraz dairesel" olarak tanımladığı "karanlık bir kütle" gördüğünü ve bunun bir denizaltı olmadığını söyledi.
Pilotun iddiasına göre bu karanlık kütle deniz yüzeyindeki bir torpidoyu "emdi" ve sonra karanlık derinliklere geri döndü
Torpido bir daha yüzeye çıkmadı.