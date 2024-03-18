UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler!

SES HIZINDAN HIZLI SU ALTI ARACI

Bir profesör, suda ses hızından daha hızlı hareket eden bir aracın USS Hampton denizaltısı yakınından geçtiğini iddia etti.

Savunma Analizleri Enstitüsü'nden Profesör Bob McGwier, aracın yerleşik sonarının suda ses hızından daha hızlı hareket eden bir araç tespit ettiğini söyledi.

McGwier, su altında hızlı araçla karşılaşmalarının sadece birkaç saniye sürdüğünü söylüyor. Araç yanlarından geçip gitti ve çok yüksek ihtimalle saldırı odaklı çalşan bir denizaltıydı.

Ancak aracın ne olduğu, ne için kullanıldığı ve kimlere ait olduğu hiçbir zaman tespit edilemedi.