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UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler!

UFO'nun daha da gizemli bir akrabası var: "Tanımlanamayan Batık Nesneler". Dünyanın dört bir yanından, genellikle askeri ve akademik profesyonellerden gelen çok sayıda rapor dünya dışı varlıklar ve su altı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. İşte su altında tanımlanamayan batık nesnelerden bazıları...

UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler! - 1

PİLOT SUDAKİ "KARANLIK KÜTLE"Yİ GÖRDÜ

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı David Fravor, bir pilot arkadaşının denizde tanımlayamadığı bir cisim gördüğünü anlattı.

Pilot, "büyük" ​​ve "biraz dairesel" olarak tanımladığı "karanlık bir kütle" gördüğünü ve bunun bir denizaltı olmadığını söyledi.

Pilotun iddiasına göre bu karanlık kütle deniz yüzeyindeki bir torpidoyu "emdi" ve sonra karanlık derinliklere geri döndü

Torpido bir daha yüzeye çıkmadı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler! - 2

GUANTANAMO KÖRFEZİ'NDEKİ UFOLAR

Altmışlı yılların sonlarında Guantanamo Körfezi üssünde "yoğun UFO trafiği" görüldü.

Eski bir denizci, "Biz denizciler, bu üssün üzerinde ve çevresinde gerçekleşen UFO faaliyetlerinin yoğunluğu karşısında hayrete düştük" dedi.

Denizcinin iddiasına göre bu bölgede neredeyse her gece UFO'lar karaya çok yakın uçuyordu.

Paranormal gözlem sitesi MUFON ile yaptığı röportajda isminin gizli kalmasını isteyen denizci, kesin tarihlerden emin olmadığını söyledi.

Denizci, kendisine bu manzaraları tartışmaması talimatı verildiğini iddia etti ve "mavi ve beyaz titreşen ışığa sahip büyük, güzel bir buluta" benzeyen bir UFO gördüğünü söyledi.

UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler! - 3

SES HIZINDAN HIZLI SU ALTI ARACI

Bir profesör, suda ses hızından daha hızlı hareket eden bir aracın USS Hampton denizaltısı yakınından geçtiğini iddia etti.

Savunma Analizleri Enstitüsü'nden Profesör Bob McGwier, aracın yerleşik sonarının suda ses hızından daha hızlı hareket eden bir araç tespit ettiğini söyledi.

McGwier, su altında hızlı araçla karşılaşmalarının sadece birkaç saniye sürdüğünü söylüyor. Araç yanlarından geçip gitti ve çok yüksek ihtimalle saldırı odaklı çalşan bir denizaltıydı.

Ancak aracın ne olduğu, ne için kullanıldığı ve kimlere ait olduğu hiçbir zaman tespit edilemedi.

UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler! - 4

MALİBU AÇIKLARINDA "SU ALTI UZAYLI ÜSSÜ"

Uzaylı avcıları, 2014 yılında Malibu açıklarındaki dalgaların 600 metre altında, pek çok kişinin "uzaylı üssü" olarak tanımladığı bir yer tespit etti.

Google Earth dalgaların altında bir "yapı" gibi görünen bir şeyi ortaya çıkardığında komplo hayranları çılgına döndü.

UFO yazarı Preston Dennett, "Orada suya girip çıkan UFO'ları gören muhtemelen 50 veya 100 kişi hakkında rapor topladım." ifadelerini kullandı.

Ancak jeologlar, yapının uzaylılara ait bir üs olduğu fikrini reddettiler ve yapıyı "tamamen sıradan" olarak tanımladılar.

UFO'nun gizemli akrabası: Tanımlanamayan Batık Nesneler! - 5

BAYKAL GÖLÜ'NÜN GİZEMLERİ

Sibirya'daki Baykal Gölü, Sovyet döneminden başlayarak çok sayıda dünya dışı yapının görüldüğü iddia edilen bir yer olmuştur.

Eski Rus Deniz Kuvvetleri subayı, sonradan UFO araştırmacısı Vladimir Azhazha, "UFO karşılaşmalarının yüzde ellisi okyanuslarla bağlantılı. Yani UFO'lar suya yapışma eğiliminde." dedi.

Azhazha, 1982 yılında askeri dalgıçlar tarafından suda garip parlak kıyafetler giymiş insansı varlıkların görüldüğünü iddia etti.

Son yıllarda fotoğrafçılar gölün üzerindeki tuhaf ışıkları ve gizemli araçları fotoğrafladı.

Buryatia Fotoğrafçılar Birliği başkanı Sergey Konechnykh 2009'da, "Onu gördüğümde alçaktan uçuyordu. Ufukta kaybolana kadar ona bakmaya devam ettim. Ben ona ateş topu diyorum ve gerçekte ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

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