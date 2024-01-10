Üniversite öğrencileri dikkat: Vergisiz telefona 21 kuruşluk poşet engeli
TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle öğrencilerin, satın aldıkları bilgisayar ve telefonları koymak için aldıkları 21 kuruş tutarındaki poşet yüzünden mağdur olduğunu söyledi. Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun Ö.’nün (61), üniversite öğrencisi torunu Zeynep Ö.'ye (21), düzenlemeden yararlanarak, devlet katkısı dışında kalan ücreti kendisinin ödeyerek telefon hediye etmek istediğini söyleyen Yılmaz, "9 bin 500 TL'ye cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak, başvurusuna faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için kendisine, 'Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir' mesajı geldi" dedi.
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 26 yaşından gün almamış olan gençler, bilgisayar, tablet ve cep telefonu almak için teknoloji mağazalarının yolunu tuttu.
Vergiler dahil, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayarlardan dilediğini alabilen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden E-devlet hesapları ile giriş yaparak vergi iadesine başvuruda bulunabiliyor. İlgili bakanlık tarafından değerlendirme sonrasında uygun bulunan başvurular, vergi iadesi olarak öğrencinin IBAN hesabına yatırılıyor.