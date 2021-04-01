Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

NASA, Güneş Sistemi'nde yer alan Uranüs gezegeninin X-ray ışını yaydığını tespit etti. Araştırmacılar ışınların tahmin edilenden daha farklı olduğunu belirtti.

ntv.com.tr 01.04.2021 - 08:51

Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 1
Bilim insanları bir yandan uzayın derinliklerini araştırırken bir yandan Güneş Sistemi'nin gizemlerini keşfetmeye çalışıyor.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 2
NASA'nın Chandra Laboratuvarında görev yapan araştırmacılar Uranüs'e dair önemli bir keşifte bulundu.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 3
Sonuçları yayımlanan araştırmaya göre Uranüs'ün X-ray ışını yaydığı tespit edildi.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 4
Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranüs'e dair bu keşifle X-ray ışınlarının tahmin edilenden daha farklı davrandığı anlaşıldı.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 5
Normal şartlarda gezegenler Güneş'ten gelen X-ray ışınlarını emen gök cisimleridir. Ancak Uranüs ve Neptün bu listenin dışında.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 6
Bilim insanları kaynağı Uranüs olan X-ray ışınlarını ilk keşfettiklerinde gezegenin Güneş'ten gelen ışınları yaydığı düşüncesindeydi.
Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor - 7
Ancak yapılan yeni çalışmalarla söz konusu X-ray ışınlarının bir kısmının kaynağının gezegenin kendisi olduğu tespit edildi.

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