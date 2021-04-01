Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

Bilim insanları bir yandan uzayın derinliklerini araştırırken bir yandan Güneş Sistemi'nin gizemlerini keşfetmeye çalışıyor.

Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranüs'e dair bu keşifle X-ray ışınlarının tahmin edilenden daha farklı davrandığı anlaşıldı.

Normal şartlarda gezegenler Güneş'ten gelen X-ray ışınlarını emen gök cisimleridir. Ancak Uranüs ve Neptün bu listenin dışında.

Ancak yapılan yeni çalışmalarla söz konusu X-ray ışınlarının bir kısmının kaynağının gezegenin kendisi olduğu tespit edildi.