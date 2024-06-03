Uygulama renkleri değiştirilebilecek: iOS 18 hakkında tüm bilinenler
Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) ABD'li teknoloji devi iOS 18'in yeni özelliklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki iOS 18 ne zaman çıkacak, yapay zeka özellikleri nasıl olacak? İşte WWDC 2024 öncesi tüm bilinenler.
Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor.
İşte 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliği öncesi iOS 18 hakkında tüm bilinenler;