Uzay turistleri döndü

Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Chris Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül paraşüt yardımıyla okyanusa indi.

Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve Ispiration adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi.