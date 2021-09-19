Uzay turistleri döndü

Dünya çevresinde seyahate çıkan dört uzay turisti, SpaceX'in Dragon kapsülüyle dünyaya döndü. Kapsülün iniş anı canlı olarak yayınlandı. Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Chris Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül paraşüt yardımıyla okyanusa indi. Uzay turistlerini arama-kurtarma ekipleri kapsülden çıkardı. Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve Ispiration adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi. Seyahatte yolcular 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı.