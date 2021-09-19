Uzay turistleri döndü

Dünya çevresinde seyahate çıkan dört uzay turisti, SpaceX'in Dragon kapsülüyle dünyaya döndü. Kapsülün iniş anı canlı olarak yayınlandı.

NTV Haber 19.09.2021 - 03:51

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Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Chris Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül paraşüt yardımıyla okyanusa indi.
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Uzay turistlerini arama-kurtarma ekipleri kapsülden çıkardı.
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Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve Ispiration adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi.
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Seyahatte yolcular 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı.
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