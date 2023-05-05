Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi

Rakım:100 km

Araç: Yeni Shepard roketi

Teknik olarak uzay mı?: Evet, ama yine de yörünge altı

İlk uçuş: Halihazırda birkaçını tamamladı ancak 2024'ten itibaren turistlere yeniden açılması bekleniyor

Yolcu sayısı: 6

Gerekli eğitim: 2 gün