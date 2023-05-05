Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi

Sadece 65 yıl önce hiçbir insanın uzaya gitmediği düşünüldüğü onlarca şirketin şu an uzay turizmi planları yapması insanlığın bilim ve teknolojideki hızlı ilerleyişinin adeta bir kanıtı…Rus kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında Dünya’nın sınırlarından çıkan ilk kişi oldu. 50 yıl sonra ise Elon Musk'ın SpaceX'inden Jeff Bezos'un Blue Origin'ine, Richard Branson'ın Virgin Galactic'inden uzayda Michelin yıldızlı yemekler sunan Zephalto'ya, milyarderler sıradan insanlara uzayda yeni maceralar vaadediyor. Biletlerin çoğu fahiş fiyatları ile dikkat çekiyor, ancak endüstri geliştikçe bunların kademeli olarak düşeceği umut ediliyor. Peki düzenli ticari geziler sunma yarışını kim kazanacak? İşte şu anda uzaya turistik geziler sunan şirketler, bilet fiyatları ve önerdiği deneyimler...

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 1

VIRGIN GALACTIC

Bilet fiyatı: 450 bin dolar (Yaklaşık 8,7 milyon lira)

Kalkış yeri: Spaceport America, New Mexico
Deneyimin süresi: 90 dakika
Dakika başına maliyet:Yaklaşık 98 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: 5 dakika

Görüş kalitesi: Dünya'ya bir göz atmak için 17 pencere var

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 2

Rakım: 80km
Aracın tipi: VSS Unity uzay uçağı
Teknik olarak uzay mı?: Hayır,  uluslararası kabul gören 100 km yükseklikteki uzay sınırı Kármán hattından 20 km daha kısa
İlk uçuş: Muhtemelen bu yaz, ama belki 2024
Yolcu sayısı: En fazla 6 artı 2 pilot

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 3

BLUE ORIGIN

Bilet fiyatı: 200-300 bin dolar (Yaklaşık 4-6 milyon lira)

Kalkış yeri: Van Horn, Teksas
Deneyimin süresi: 10 dakika 20 saniye
Dakika başına maliyet: 400-600 bin lira

Yerçekimsiz ortamda yüzme: 3 dakika

Görüş kalitesi: Dünyayı gören 6 büyük pencere

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 4

Rakım:100 km
Araç: Yeni Shepard roketi
Teknik olarak uzay mı?: Evet, ama yine de yörünge altı
İlk uçuş: Halihazırda birkaçını tamamladı ancak 2024'ten itibaren turistlere yeniden açılması bekleniyor
Yolcu sayısı: 6
Gerekli eğitim: 2 gün

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 5

AXIOM SPACE/SPACEX

Bilet fiyatı: 55 milyon dolar (Yaklaşık 1 milyar lira)

Kalkış yeri: Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi
Deneyim süresi: 8 günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) olmak üzere 10 gün
Dakika başına maliyet: Yaklaşık 74 bin lira

Yerçekimsiz ortamda yüzme: Birkaç gün

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 6

Görüş kalitesi: ISS'den tüm Dünya'yı çeşitli açılardan görmek mümkün
Rakım: 400 km
Araç: Crew Dragon kapsüllü Falcon 9 roketi
Teknik olarak uzay mı?: Evet
İlk uçuş: 2022, 4 veya 5 tane daha planlandı
Yolcular: 4 artı bir uçuş lideri

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 7

ZEPHALTO

Bilet fiyatı: 120 bin euro (yaklaşık 2,5 milyon lira) 

Deneyimin süresi: 6 saat
Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira

Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır

Görüş kalitesi: Altınızdaki atmosferin yüzde 98'inin keyfini çıkarmanız için geniş panorama penceresi

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 8

Rakım: 25 km
Araç: Celeste adlı bir gemi ile stratosferik balon
Teknik olarak uzay mı?: Hayır

İlk uçuş: 2025

Yolcular: 6 artı 2 pilot
Ekstralar: Fransız şefler tarafından pişirilen Michelin yıldızlı yemekler ve ünlü bir sommelier tarafından seçilen içecekler

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 9

SPACE PERSPECTIVE

Bilet fiyatı: 125 bin dolar (2,5 milyon lira)

Kalkış yeri: Marine Spaceport/Florida sahili
Deneyimin süresi: 6 saat
Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira

Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır

Görüş kalitesi: Panaromik dünya manzarası

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 10

Rakım: 20 km

Araç: Bir balon üzerinde Uzay Gemisi Neptün
Teknik olarak uzay mı?: Hayır 

İlk uçuş: 2024 sonu

Yolcu sayısı: 8
Ekstralar: Kokteyller, “uzaya açılan en büyük pencereler” ve arkaya yatırılabilen koltuklar

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 11

GİKEN

Bilet fiyatı: 180 bin dolar (3,5 milyon dolar)

Kalkış yeri: Hokkaido, Japonya'daki bir balon limanı
Deneyimin süresi: 4 saat
Dakika başı maliyet: £616

Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 12

Görüş kalitesi: Çapı 1,5 metre olan tambur şeklindeki plastik bir kabinde birkaç büyük pencere
Rakım: 25 km 

Araç: Iwaya Giken gemisi
Teknik olarak uzay mı?: Hayır

İlk uçuş: Bu yılın sonu

Yolcular: Bir yolcu ve ve bir pilot

Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi - 13
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