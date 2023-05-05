Uzay turizmi çağı başladı: Bilet fiyatlarından sunulan olanaklara uzay yolculuğu rehberi

Bilet fiyatı: 450 bin dolar (Yaklaşık 8,7 milyon lira)
Kalkış yeri: Spaceport America, New Mexico
Deneyimin süresi: 90 dakika
Dakika başına maliyet:Yaklaşık 98 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: 5 dakika
Görüş kalitesi: Dünya'ya bir göz atmak için 17 pencere var
Rakım: 80km
Aracın tipi: VSS Unity uzay uçağı
Teknik olarak uzay mı?: Hayır, uluslararası kabul gören 100 km yükseklikteki uzay sınırı Kármán hattından 20 km daha kısa
İlk uçuş: Muhtemelen bu yaz, ama belki 2024
Yolcu sayısı: En fazla 6 artı 2 pilot
Bilet fiyatı: 200-300 bin dolar (Yaklaşık 4-6 milyon lira)
Kalkış yeri: Van Horn, Teksas
Deneyimin süresi: 10 dakika 20 saniye
Dakika başına maliyet: 400-600 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: 3 dakika
Görüş kalitesi: Dünyayı gören 6 büyük pencere
Rakım:100 km
Araç: Yeni Shepard roketi
Teknik olarak uzay mı?: Evet, ama yine de yörünge altı
İlk uçuş: Halihazırda birkaçını tamamladı ancak 2024'ten itibaren turistlere yeniden açılması bekleniyor
Yolcu sayısı: 6
Gerekli eğitim: 2 gün
Bilet fiyatı: 55 milyon dolar (Yaklaşık 1 milyar lira)
Kalkış yeri: Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi
Deneyim süresi: 8 günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) olmak üzere 10 gün
Dakika başına maliyet: Yaklaşık 74 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: Birkaç gün
Görüş kalitesi: ISS'den tüm Dünya'yı çeşitli açılardan görmek mümkün
Rakım: 400 km
Araç: Crew Dragon kapsüllü Falcon 9 roketi
Teknik olarak uzay mı?: Evet
İlk uçuş: 2022, 4 veya 5 tane daha planlandı
Yolcular: 4 artı bir uçuş lideri
Bilet fiyatı: 120 bin euro (yaklaşık 2,5 milyon lira)
Deneyimin süresi: 6 saat
Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır
Görüş kalitesi: Altınızdaki atmosferin yüzde 98'inin keyfini çıkarmanız için geniş panorama penceresi
Rakım: 25 km
Araç: Celeste adlı bir gemi ile stratosferik balon
Teknik olarak uzay mı?: Hayır
İlk uçuş: 2025
Yolcular: 6 artı 2 pilot
Ekstralar: Fransız şefler tarafından pişirilen Michelin yıldızlı yemekler ve ünlü bir sommelier tarafından seçilen içecekler
Bilet fiyatı: 125 bin dolar (2,5 milyon lira)
Kalkış yeri: Marine Spaceport/Florida sahili
Deneyimin süresi: 6 saat
Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira
Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır
Görüş kalitesi: Panaromik dünya manzarası
Rakım: 20 km
Araç: Bir balon üzerinde Uzay Gemisi Neptün
Teknik olarak uzay mı?: Hayır
İlk uçuş: 2024 sonu
Yolcu sayısı: 8
Ekstralar: Kokteyller, “uzaya açılan en büyük pencereler” ve arkaya yatırılabilen koltuklar
Bilet fiyatı: 180 bin dolar (3,5 milyon dolar)
Kalkış yeri: Hokkaido, Japonya'daki bir balon limanı
Deneyimin süresi: 4 saat
Dakika başı maliyet: £616
Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır
Görüş kalitesi: Çapı 1,5 metre olan tambur şeklindeki plastik bir kabinde birkaç büyük pencere
Rakım: 25 km
Araç: Iwaya Giken gemisi
Teknik olarak uzay mı?: Hayır
İlk uçuş: Bu yılın sonu
Yolcular: Bir yolcu ve ve bir pilot