Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in 4 astronotunu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı. Yolculuk yaklaşık 8 saat sürerken dönen astronotların Uzay'da 199 gün geçirdiği bildirildi.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 09.11.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 09:34

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 1

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in "Dragon Endeveaur" uzay aracı 6 aylık görevini tamamladıktan sonra bugün dünyaya döndü.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 2

Uzay aracındaki astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ABD saati ile 14.05'te Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrılarak Florida açıklarına yerel saat ile 22.33'te denize iniş yaptı.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 3

Dragon Endeveaur'un uzaydan dünyaya varışı yaklaşık 8 saat sürdü. İlk etapta ISS etrafında dönmeye başlayan uzay aracı, uçuşunun yaklaşık son 1 saatinde dünya atmosferine girdi.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 4

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlarını almak için görevlendirilen teknelerin Meksika körfezinde ilerlediğini bildirdi.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 5

Astronotlar yörüngede 199 gün geçirdi.
Astronotlar SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da uzaya gönderilmişti.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 6

Uzay aracının Dünya'ya dönüşünün 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenirken, dönüşü kötü hava koşulları nedeniyle 8 Kasım Pazartesi gününe ertelenmişti.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 7

SpaceX'in bir sonraki görevi Crew-3 için uzay aracını 10 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatması bekleniyor.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 8
Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 9

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