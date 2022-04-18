Uzayda yaşayabilen dünyanın en dayanıklı canlısının zayıf noktası bulundu: Tardigradların (su ayıları) gizemi hakkında yeni keşif

Ayrı bir deneyde ise Ksiazkiewicz ve Roszkowska salyangozların tardigradları yeni ortamlara taşıyıp taşımayacağını görmek istedi. Birçok küçük hayvan, daha büyük, daha hareketli bir canlının vücuduna yapışarak uzun mesafeler kat edebilir, ancak bu tür davranışlar tardigradlarda hiç gözlenmediği için ekip, bu konuyu incelemeye karar verdi.

Bilim insanları tardigradları, etraflarını çevreleyen bir bariyeri kendi başlarına geçip geçemeyeceklerini görmek için bir kutunun ortasına yerleştirildi. Daha sonra kutuya birkaç salyangoz eklendi. Bilim insanları, yalnız bırakılan tardigratların bariyerin dışına çıkamadıklarını, ancak salyangozlarına yapıştıklarında önemli ölçüde hareket ettiklerini buldu. Bu nedenle uzmanlar, kara salyangozlarının tardigradların yeni ortamlara transferine yardımcı olabileceğine inandıklarını açıkladı.