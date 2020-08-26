Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı

İngiliz bilim insanları tarafından 2012 yılında keşfedilen ‘FRB 121102’ isimli sinyalin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu bir kez daha kanıtlandı.

ntv.com.tr 26.08.2020 - 08:34

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 1

Bilim dünyası uzaydan gelen yoğun radyo dalgası sinyalleri ile ilgili yeni araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar ilk kez 2012'de keşfedilen sinyalin bir döngüye sahip olduğunu belirledi. 

  

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 2

Bilim insanları son defa sinyal aldıktan tam 157 gün sonra aynı bölgeden gelen sinyalleri tespit ederek döngünün varlığını bir kez daha kanıtladı. 

  

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu çalışma ile ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu netlik kazandı. 

  

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 4

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlenen sinyalin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. 

  

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 5

Söz konusu patlamaların sıra dışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.  

  

Uzaydan gelen sinyal tahmin edilen zamanda uyandı - 6
Ancak Manchester Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar söz konusu sinyalin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olabileceğini görüşünde birleşmiş durumda.

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