Valorant gece pazarı tarihi belli oldu: Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.
Valorant gece pazarı, 8 Haziran - 28 Haziran aralığında kullanıcıların mağazasına gelecek. Gece saat 03.00'te başlayacak etkinlik 28 Haziran 03.00'a kadar sürecek. Böylelikle size özel rastgele 6 silah kaplamasını indirimli şekilde envanterinize ekleyebileceksiniz.
Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;