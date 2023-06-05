Valorant gece pazarı tarihi belli oldu: Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant gece pazarında birbirinden farklı kaplamalara indirimli şekilde uygun fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünyada binlerce kişinin oynadığı popüler FPS oyununda toplamda 6 silah kaplaması indirime girecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu: Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 1

HER İKİ AYDA BİR

Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu: Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 2

TARİHİ BELLİ OLDU

Valorant gece pazarı, 8 Haziran - 28 Haziran aralığında kullanıcıların mağazasına gelecek. Gece saat 03.00'te başlayacak etkinlik 28 Haziran 03.00'a kadar sürecek. Böylelikle size özel rastgele 6 silah kaplamasını indirimli şekilde envanterinize ekleyebileceksiniz.

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu: Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 3

GECE PAZARI TARİHLERİ

Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

  • 5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023
  • 15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023
  • 7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023
  • 28 Eylül 2022  -11 Ekim 2022
  • 20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022
  • 18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
  • 6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
  • 9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
  • 9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021
  • 29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021
  • 28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021
  • 2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021
  • 8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021
  • 11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021
  • 10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021
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