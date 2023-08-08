Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023)
Valorant gece pazarında birbirinden farklı kaplamalara indirimli şekilde uygun fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünyada binlerce kişinin oynadığı popüler FPS oyununda toplamda 6 silah kaplaması indirime girecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?
OYUNCULAR MERAK EDİYORDU
Valorant oyuncuları tarafından Ağustos ayında yapılacak gece pazarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.