Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023)

Valorant gece pazarında birbirinden farklı kaplamalara indirimli şekilde uygun fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünyada binlerce kişinin oynadığı popüler FPS oyununda toplamda 6 silah kaplaması indirime girecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023) - 1

OYUNCULAR MERAK EDİYORDU

Valorant oyuncuları tarafından Ağustos ayında yapılacak gece pazarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023) - 2

SON OLARAK HAZİRAN'DA KULLANIMA AÇILDI

Her 2 ayda bir kez açılan gece pazarı son olarak Haziran ayında kullanıcılar için erişime açılmıştı.

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023) - 3

ERİŞİM TARİHİ BELLİ OLDU

Bu ay kullanıcılarla buluşacak olan gece pazarının, 10 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

Valorant gece pazarı tarihi belli oldu! (Valorant gece pazarı ne zaman?Ağustos 2023) - 4

GECE PAZARI TARİHLERİ 

Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

  • 8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023
  • 5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023
  • 15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023
  • 7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023
  • 28 Eylül 2022  -11 Ekim 2022
  • 20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022
  • 18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
  • 6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
  • 9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
  • 9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021
  • 29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021
  • 28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021
  • 2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021
  • 8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021
  • 11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021
  • 10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021
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