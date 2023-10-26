vivo, İstanbul'da ilk teknoloji deneyim alanını açıyor
vivo, Marmara Park Istanbul AVM'deki Mediamarkt mağazasında hizmete sunduğu Türkiye'deki ilk deneyim alanı ile teknoloji tutkunlarına kapılarını açıyor. En yeni teknolojileri keşfetmek ve vivo’nun şık tasarım, gelişmiş teknoloji ve yüksek kaliteli ürünlerini deneyimlemek isteyen tüketiciler, 29 Ekim’de açılacak olan vivo deneyim alanında konforlu bir ortamda cihazları yakından tanıma şansı bulacak.
Dünya genelinde teknoloji trendlerine yön veren lider akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor. Teknolojilerini yakından tanıtmak, tüketicilerin vivo ürün ve teknolojilerini konforlu koşullarda deneyimlemelerini sağlamak üzere vivo, Marmara Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan Mediamarkt mağazasında Türkiye'deki ilk deneyim alanını hizmete açıyor.