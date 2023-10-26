vivo, İstanbul'da ilk teknoloji deneyim alanını açıyor

29 Ekim Pazar günü açılacak olan 65 metrekarelik deneyim alanında satış ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra teknoloji tutkunlarına en yeni vivo ürünlerini deneyimleme fırsatı sunulacak.

Ziyaretçiler şu anda Türkiye’de satışta olan Y ve V serisi modellerin yanı sıra vivo’nun Alman lens devi ZEISS ile gerçekleştirdiği iş birliği ile akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğrafçılık standartlarını getiren X Serisi’ni de Türkiye’de ilk defa bu alanda deneyimleyebilecekler.

Dünya çapında büyük beğeni gören X 90 Pro+, X Fold 2 ve X Flip gibi inovatif modelleri ve vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi teknolojilerini rahat bir ortamda yakından inceleme, tanıma ve karşılaştırma şansı bulacaklar.