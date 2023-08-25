vivo V29 “Star Işığı” ile Türkiye’de ön satışta
vivo, kutlamaya değer her özel anı yakalayıp ölümsüzleştirmek isteyen kullanıcılar için geliştirdiği; sıra dışı şık tasarımı, amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini üstün performansı ve portre yetenekleri ile orta segmente taşıyan V29 modelini ön siparişe açtı. 31 Ağustos’a kadar myvivoshop.com’dan sipariş veren tüketiciler, V29’a birbirinden değerli avantajlarla sahip olabiliyor.
Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, stüdyo portresi özelliği ile dikkat çeken amiral gemisi seviyesinde yeni modeli V29'u online satış kanalı myvivoshop.com üzerinden ön siparişe sundu.
V29, Işıltılı Gök Mavisi ve Derin Gece Siyahı olmak üzere iki farklı göz alıcı renk seçeneği ve segmentinde ilk olan kavisli ekranı ile tarzınızı tamamlayan son derece şık ve zarif bir telefon. 31 Ağustos’a kadar vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan V29 için sipariş veren kullanıcılar, telefonun yanında 1.599 TL değerinde vivo TWS ANC kablosuz kulaklık, 2 yıl standart garantiye ek 1 yıl ekstra üretici garantisi ve 1 yıl ücretsiz ekran koruma hizmetini kapsayan toplam 5.099 TL’lik bir hediye paketine sahip oluyor.