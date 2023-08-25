vivo V29 “Star Işığı” ile Türkiye’de ön satışta

STÜDYO KALİTESİNDE ÇEKİMLER

“Star Işığı” (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselten V29, birbirinden güzel portre ve selfie’ler çekmenize olanak tanıyor. V29’un arka kamera diziliminde yer alan “Star Işığı” adlı büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. “Star Işığı”nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti yüzdeki gölgeleri ve ortamdaki karanlık alanları ortadan kaldırıp kareye giren nesneleri çok daha iyi aydınlatırken, yumuşak aydınlatma da kusurları ustaca gizleyerek fotoğrafın öznesinin doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece gece gündüz fark etmeksizin, günün her saatinde ve farklı ışık koşullarında etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

Adeta profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcılara tek bir dokunuşla loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici, parlak ve net portreler çekme olanağı veriyor.