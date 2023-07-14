vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta

5000mAh kapasiteli güçlü bataryasının yanı sıra telefonu sadece 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edilebilen 44W FlashCharge ile Y36, priz başında bekleme derdini de ortadan kaldırıyor.



VİVO’NUN SUNDUĞU GARANTİLERLE TELEFONUNUZ HEP GÜNCEL VE GÜVENDE



vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y36 modelini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformlarında satışa sunuyor. Ayrıca tüketiciler Y36’ya myvivoshop.com üzerinden 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisi ve 1.599 TL değerinde TWS2 ANC hediyesi ile 10.999 TL karşılığında sahip olabiliyor.