vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta

Şık ve zarif tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakan vivo Y36, Türkiye’de satışa sunuldu.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 1

vivo’nun Türkiye’de tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisinin yeni üyesi Y36 satışa çıktı. Şık ve zarif tasarımıyla göz dolduran vivo Y36, başta Y ve Z kuşakları olmak üzere hızlı tempolu ve dinamik yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin kalite, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve uygun fiyat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 2

GENİŞLETİLMİŞ RAM VE YÜKSEK KAPASİTE İLE ORTA SEGMENTTE FARK YARATIYOR

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan vivo Y36, Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışıyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Bu geniş depolama kapasitesi kullanıcılara 250 bin adede kadar fotoğraf, 500 saatin üzerinde HD video ve 6,5 milyon belge saklama olanağı sunuyor.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 3

Y36, kullanıcıların aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile geliyor. vivo'nun öncülük ettiği yenilikçi hafıza yönetimi teknolojisi Genişletilmiş RAM, boşta kalan ROM alanını RAM olarak tahsis edip kullanarak telefonun daha sorunsuz çalışmasını ve arka planda daha fazla uygulamanın aktif kalmasını sağlıyor. Böylece tüketiciler arka plan uygulamalarını tek dokunuşla başlatıp hiç beklemeden kullanabiliyor.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 4

GÖRÜNTÜLEME VE FOTOĞRAFÇILIK ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar Y36’nın 6.64 inç büyüklüğündeki delik çentikli LCD ekranı ve 90Hz yenileme hızı ile rahat bir izleme deneyimine kavuşuyor. 16 MP ön kamera, 50MP arka ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2MP derinlik sensörüne sahip olan telefonun makro ve bokeh kameraları da kullanıcılara profesyonel kalitede fotoğraf kareleri yakalama şansı veriyor. Y36, düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların parlaklığını, canlılığını ve netliğini geliştiren 50MP Süper Gece Algoritması teknolojisi ile gece fotoğrafçılığını da bir ileri seviyeye taşıyor.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 5

5000mAh kapasiteli güçlü bataryasının yanı sıra telefonu sadece 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edilebilen 44W FlashCharge ile Y36, priz başında bekleme derdini de ortadan kaldırıyor.

VİVO’NUN SUNDUĞU GARANTİLERLE TELEFONUNUZ HEP GÜNCEL VE GÜVENDE

vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y36 modelini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformlarında satışa sunuyor. Ayrıca tüketiciler Y36’ya myvivoshop.com üzerinden 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisi ve 1.599 TL değerinde TWS2 ANC hediyesi ile 10.999 TL karşılığında sahip olabiliyor.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta - 6

VİVO Y36 TEKNİK ÖZELLİKLER:

Boyutlar : 164.06 x 76.17 x 8.07mm

Ağırlık : 202 g

İşlemci : Snapdragon 680

Bellek : 8GB RAM

Depolama : 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)

İşletim sistemi : Funtouch OS 13, Android 13

Ekran : 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD

Ön kamera : 16MP f/2.45

Arka kamera : 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4

Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

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