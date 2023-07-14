vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta
Şık ve zarif tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakan vivo Y36, Türkiye’de satışa sunuldu.
vivo’nun Türkiye’de tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisinin yeni üyesi Y36 satışa çıktı. Şık ve zarif tasarımıyla göz dolduran vivo Y36, başta Y ve Z kuşakları olmak üzere hızlı tempolu ve dinamik yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin kalite, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve uygun fiyat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.