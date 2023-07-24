vivo'nun Türkiye'deki marka yüzü ünlü sanatçı Murat Boz oldu

Bu yolculukta, Murat Boz’un kamera karşısına geçtiği ilk kampanya, vivo’nun yeni V29 Serisi için hayata geçirdiği “Hayat Kutlamaya Değer” kampanyası oldu. vivo ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Murat Boz, “Dünyada beğeniyle takip edilen, sunduğu her teknolojiyle insanların hayatına dokunan, akıllı telefon sektörünün yenilikçi markası vivo ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. V29 gibi şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bir telefon serisinin reklam yüzü olarak onun “Star Işığını” yansıtacak olmak heyecan verici. “Hayat Kutlamaya Değer” sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlattığımız, geleceğe dair umut verdiğimiz kampanyamız, önümüzdeki aylarda farklı sürprizlerle devam edecek” diye konuştu.