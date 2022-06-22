Voyager için yolun sonu görünüyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) en büyük başarıları arasında gösterilen Voyager sondalarının ne kadar ömrü kaldığı belli oldu.

İlki 1977 yılında fırlatılan sondalar 45 yıla yakın bir süredir uzayda yolculuk yapıyor. Dört yıl boyunca uzayda kalmaları planlanan Voyager sondaları enerji sorunu yaşıyor.

NASA verileri almaya devam edebilmek için enerji tasarrufuna geçecek. Bu nedenle sondalar kapatılacak.