WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak

Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Eğer bu güncelleme uygulamaya getirilirse kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan 'kullanıcı adları' ile sohbet başlatabilecek.
Wabetainfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın kullanıcıların hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçmelerine olanak tanıyan bir kullanıcı adı özelliği üzerinde çalışıyor.
Böylelikle kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmak istemedikleri insanlarla kullanıcı adlarını vererek sohbet edebilecek.
Bu özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, yakın zamanda böyle bir güncelleme yapılabileceği ifade edildi.
WhatsApp'ın en önemli rakibi Telegram'ın da böyle bir özelliği barındırdığı biliniyor.
Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceği duyurulmuştu. Düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği belirtilmişti.