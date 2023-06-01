WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak

TELEGRAM'DA BU ÖZELLİĞİ BARINDIRIYOR

Bu özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, yakın zamanda böyle bir güncelleme yapılabileceği ifade edildi.



WhatsApp'ın en önemli rakibi Telegram'ın da böyle bir özelliği barındırdığı biliniyor.