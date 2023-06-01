WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak

Instagram ve Facebook'un ardından mesajlaşma platformu WhatsApp'ı da bünyesinde barındıran Meta, yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Wabetainfo'nun aktardığına göre artık telefon numarası tarih oluyor, WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi başlıyor.

WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak - 1

Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Eğer bu güncelleme uygulamaya getirilirse kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan 'kullanıcı adları' ile sohbet başlatabilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak - 2

TELEFON NUMARASI TARİH OLUYOR

Wabetainfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın kullanıcıların hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçmelerine olanak tanıyan bir kullanıcı adı özelliği üzerinde çalışıyor.

Böylelikle kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmak istemedikleri insanlarla kullanıcı adlarını vererek sohbet edebilecek.

WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak - 3

TELEGRAM'DA BU ÖZELLİĞİ BARINDIRIYOR

Bu özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, yakın zamanda böyle bir güncelleme yapılabileceği ifade edildi.

WhatsApp'ın en önemli rakibi Telegram'ın da böyle bir özelliği barındırdığı biliniyor.

WhatApp'a Telegram özelliği: Artık numaralar zorunlu olmayacak - 4

MESAJI DÜZENLE ÖZELLİĞİ GETİRİLMİŞTİ

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceği duyurulmuştu. Düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği belirtilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER