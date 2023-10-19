WhatsApp duyurdu: İki hesap arasında geçiş yapılabilecek
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde kullanıcıların iki hesap arasında geçiş yapabilmesini mümkün kılan yeni bir özellik tanıttı. Facebook üzerinden duyuru yapan Zuckerberg, "Yakında uygulama içinde bir telefonda iki WhatsApp hesabına sahip olabileceksiniz." ifadelerini kullandı.
WhatsApp, kişisel ve iş hesabı veya aynı nitelikte bir hesap arasında geçiş yapılabilmesini mümkün kılan güncellemeyi duyurdu.
Böylelikle kullanıcıların ekstra telefon taşımalarına gerek kalmayacağı belirtildi.