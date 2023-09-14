WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi

EN POPÜLER KANALLARI FİLTRELEME

WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.

Bunlar arasında, kanalları ülkelere göre filtrelemenize olanak tanıyan ve aynı zamanda yeni, en aktif ve popüler kanalları sıralamanıza olanak tanıyan gelişmiş bir filtreleme yer alıyor. Ayrıca artık kanallardaki gönderilere tepki vermek için emoji de kullanabiliyorsunuz.

Öte yandan kanalları yöneten yöneticiler artık platform gönderiyi sunucularından silmeden önce 30 güne kadar paylaşımlarını düzenleyebilecekler