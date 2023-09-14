WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi

WhatsApp, ilk olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunduğu Kanallar özelliğini 150 ülkede daha erişime açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar takip ettikleri kuruluş ve kanallardan son güncellemeleri daha hızlı alabilecek.

WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi - 1

150'DEN FAZLA ÜLKEYE GELİYOR

WhatsApp yeni Kanallar özelliğini daha fazla kullanıcıya sunuyor. Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması yaptığı açıklamada, kanallar özelliğini 150'den fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu.

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WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi - 2

KİŞİSEL BİLGİLER GÖRÜLMEYECEK

Kanallar özelliği uygulamada ayrı bir sekmede yer alacak ve başkaları takip ettiğiniz kanalları göremeyecek.

Ayrıca, telefon numaranız gibi hesabınıza ait kişisel bilgiler yöneticiler veya takipçiler tarafından görülemeyecek.

WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi - 3

EN POPÜLER KANALLARI FİLTRELEME

WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.

Bunlar arasında, kanalları ülkelere göre filtrelemenize olanak tanıyan ve aynı zamanda yeni, en aktif ve popüler kanalları sıralamanıza olanak tanıyan gelişmiş bir filtreleme yer alıyor. Ayrıca artık kanallardaki gönderilere tepki vermek için emoji de kullanabiliyorsunuz.

Öte yandan kanalları yöneten yöneticiler artık platform gönderiyi sunucularından silmeden önce 30 güne kadar paylaşımlarını düzenleyebilecekler

WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi - 4

Eğer WhatsApp üzerinde kanallar güncellemesine sahipseniz NTV'nin WhatsApp kanalını buradan takip edebilirsiniz.

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