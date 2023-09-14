WhatsApp duyurdu: Kanallar özelliği Türkiye'ye geldi
WhatsApp, ilk olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunduğu Kanallar özelliğini 150 ülkede daha erişime açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar takip ettikleri kuruluş ve kanallardan son güncellemeleri daha hızlı alabilecek.
150'DEN FAZLA ÜLKEYE GELİYOR
WhatsApp yeni Kanallar özelliğini daha fazla kullanıcıya sunuyor. Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması yaptığı açıklamada, kanallar özelliğini 150'den fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu.