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WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek

WhatsApp, kanal yöneticiliğine yeni kullanıcıların eklenebilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle artık kanal sahipleri yöneticilik verdiği kullanıcılar ile kanallarını daha aktif kullanabilecek.

WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek - 1

YENİ YÖNETİCİLER EKLENEBİLECEK

WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor

Kanal sahipleri WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kanallarına yeni yöneticiler ekleyebilecekler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek - 2

YÖNETİCİ DAVETİ

Böylelikle, artık kanalların birden fazla yöneticisi olacak ve daha aktif kullanılabilecek.

Kanal bilgi ekranında kanal sahibinin yöneticilerini kanala davet etmesine olanak tanıyan yeni bir seçeneğin bulunacağı ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek - 3

HERKES KANAL OLUŞTURABİLİR

Öte yandan WhatsApp'ın iOS cihazlar için tüm kullanıcıların kanal oluşturubilmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ettiği kaydedildi.

Gelecek güncellemeler de Android kullanıcıları için de kanal oluşturabilme özelliğinin kullanıma sunulması bekleniyor.

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