WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek
WhatsApp, kanal yöneticiliğine yeni kullanıcıların eklenebilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle artık kanal sahipleri yöneticilik verdiği kullanıcılar ile kanallarını daha aktif kullanabilecek.
YENİ YÖNETİCİLER EKLENEBİLECEK
WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor
Kanal sahipleri WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kanallarına yeni yöneticiler ekleyebilecekler.