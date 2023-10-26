WhatsApp kanallara yeni özellik: Yeni yönetici eklenebilecek

HERKES KANAL OLUŞTURABİLİR

Öte yandan WhatsApp'ın iOS cihazlar için tüm kullanıcıların kanal oluşturubilmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ettiği kaydedildi.

Gelecek güncellemeler de Android kullanıcıları için de kanal oluşturabilme özelliğinin kullanıma sunulması bekleniyor.