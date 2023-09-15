WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi

"PLANLARIMIZ ARASINDA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Tüm bu gelişmelerin ardından WhatsApp'tan yalanlama geldi.



WhatsApp yaptığı açıklamada "Şirketimizde yapılan her konuşmanın hesabını veremeyiz, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve planlarımız arasında böyle bir şey yok." dedi.