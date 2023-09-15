WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi
WhatsApp'ın üst düzey yöneticisi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'in gelirlerini arttırmak için reklamları araştırdığını belirten haberleri yalanladı. WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, "WhatsApp'a reklam geleceği haberleri yanlıştır. Bunu yapmıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Meta'nın uygulamayı WhatsApp'ı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti talep edip etmemeyi tartıştığı öne sürülmüştü.
Mesajlaşma uygulamasının reklamları WhatsApp durumlarında göstermek istediği kaydedildi.