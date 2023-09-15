WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi

WhatsApp'ın üst düzey yöneticisi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'in gelirlerini arttırmak için reklamları araştırdığını belirten haberleri yalanladı. WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, "WhatsApp'a reklam geleceği haberleri yanlıştır. Bunu yapmıyoruz" dedi.

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi - 1

Geçtiğimiz günlerde Meta'nın uygulamayı WhatsApp'ı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti talep edip etmemeyi tartıştığı öne sürülmüştü.

Mesajlaşma uygulamasının reklamları WhatsApp durumlarında göstermek istediği kaydedildi.

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WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi - 2

"PLANLARIMIZ ARASINDA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Tüm bu gelişmelerin ardından WhatsApp'tan yalanlama geldi.

WhatsApp yaptığı açıklamada "Şirketimizde yapılan her konuşmanın hesabını veremeyiz, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve planlarımız arasında böyle bir şey yok." dedi.

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan açıklama geldi - 3

Facebook, çıkış yaptığı günden bugüne ücretsiz olan WhatsApp'ı 2014 yılında 19 milyar dolara satın almıştı.

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