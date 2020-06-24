WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.