WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformu 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.

02.07.2020 - 09:20

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 1

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 2

Arkadaş ekleme işlemini kolaylaştıran  WhatsApp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma  sunmaya hazırlanıyor. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 3

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 4

Platforma gelecek bir başka yenilik ise özellikle corona virüs dönemind eönem kazanan video sohbetler ile ilgili. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 5

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak.  

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 6

Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 7

Ancak bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 8

Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. 

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor - 9
Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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