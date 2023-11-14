WhatsApp'a Discord özelliği: Kalabalık gruplarda sesli sohbet

Whatsapp, 33 kişi ve üzeri kalabalık gruplarda Discord benzeri yeni bir sesli sohbet özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Sesli sohbet özelliği gruptaki üyelerin zil sesini çaldırmadan aramaları başlatıyor.

WhatsApp'a Discord özelliği: Kalabalık gruplarda sesli sohbet - 1

Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, 33 kişi veya daha kalabalık gruplarda Discord'a benzer bir sesli sohbet özelliğini tanıttı.

Bu özellik, katılabilen herkesle bir şeyler konuşmanızı sağlarken, katılamayanlarla mesajlaşmaya devam etmenize olanak tanır.

Sohbetin üst kısmındaki arama kontrollerine tıklayarak sesli sohbetten ayrılmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde sesi açabilir, kapatabilir veya gruba mesaj gönderebilirsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'a Discord özelliği: Kalabalık gruplarda sesli sohbet - 2

Ayrıca yapılan aramalar gruptaki diğer üyelere bildirim olarak gönderilmez ve telefon zil sesleri çalmaz.

Böylelikle kullanıcılar rahatsız edilmeden sesli sohbet gerçekleştirilebilir.

WhatsApp'a Discord özelliği: Kalabalık gruplarda sesli sohbet - 3

Platform, önümüzdeki haftalarda sesli sohbetleri küresel olarak kullanıma sunacak.

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