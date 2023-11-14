WhatsApp'a Discord özelliği: Kalabalık gruplarda sesli sohbet

Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, 33 kişi veya daha kalabalık gruplarda Discord'a benzer bir sesli sohbet özelliğini tanıttı.



Bu özellik, katılabilen herkesle bir şeyler konuşmanızı sağlarken, katılamayanlarla mesajlaşmaya devam etmenize olanak tanır.

Sohbetin üst kısmındaki arama kontrollerine tıklayarak sesli sohbetten ayrılmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde sesi açabilir, kapatabilir veya gruba mesaj gönderebilirsiniz.