WhatsApp'a yeni gizlilik özelliği: Sohbet kilitleme ve gizli kod oluşturma nasıl yapılır?
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp "sohbet kilitleme" özelliği ile sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. WhatsApp, "Kilitli Sohbetler" özelliğiyle birlikte kullanıcıların belirledikleri gizli kodlar sayesinde sohbetlerini kilitlemelerine ve başka kullanıcılar tarafından gizlice okunmasını engellemelerine olanak tanıyor. Peki, WhatsApp'ın sohbet kilitleme ve gizli kod özelliği nasıl kullanılıyor?
WhatsApp, kullanıcıların özel buldukları sohbetlerini kilitlemesini sağlayacak yeni özelliği ile gündemde. Bu özellik telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.