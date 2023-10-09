WhatsApp'a yeni özellik: Herkes kanal açabilir
WhatsApp, geçtiğimiz ay duyurduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak kanal arama işlevini test ettiğini duyuran şirket, artık her kullanıcının WhatsApp kanalı oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Whatsapp, Eylül ayında kanallar özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu duyurmuştu.
Kanallar özelliği sayesinde kullanıcılar takip ettikleri kanallardan yazılı veya görsel olarak son gelişmelerden haberdar olabiliyor.