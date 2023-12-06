WhatsApp'a yeni özellik: Yüksek kalitede paylaşılabilecek
WhatsApp, kullanıcıların kendi durumlarına yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.
VİDEO VE FOTOĞRAF HD GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI
Son olarak WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraflar göndermek için bir özellik sunduğunu duyurmuştu.
Bu geliştirme, fotoğraf ve videoların orijinal boyutları korunarak daha yüksek kalitede paylaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı.
WhatsApp, kullanıcılara çeşitli senaryolarda daha fazla kontrol sağlamak için bu özelliği aktif olarak geliştirdi.