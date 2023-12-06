WhatsApp'a yeni özellik: Yüksek kalitede paylaşılabilecek

WhatsApp, kullanıcıların kendi durumlarına yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp'a yeni özellik: Yüksek kalitede paylaşılabilecek - 1

VİDEO VE FOTOĞRAF HD GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Son olarak WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraflar göndermek için bir özellik sunduğunu duyurmuştu.

Bu geliştirme, fotoğraf ve videoların orijinal boyutları korunarak daha yüksek kalitede paylaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı.

WhatsApp, kullanıcılara çeşitli senaryolarda daha fazla kontrol sağlamak için bu özelliği aktif olarak geliştirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'a yeni özellik: Yüksek kalitede paylaşılabilecek - 2

YÜKSEK KALİTEDE DURUM PAYLAŞIMI

WhatsApp, yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşım özelliğini geliştirmek için çalışıyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar fotoğraf ve videolarını gerçek kalitesinde durum olarak paylaşabilecek.

WhatsApp'a yeni özellik: Yüksek kalitede paylaşılabilecek - 3

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Duruma yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderme özelliği geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.

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