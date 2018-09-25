WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı (WhatsApp güncellemesi alamayacak iPhone modelleri)
ntv.com.tr
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...
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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinden bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil yaptığı açıklama ile gündemde.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu.
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Peki bu karar sonrası WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modelleri hangileri?
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İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...
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iPhone
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iPhone 3G
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iPhone 3GS
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iPhone 4
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iOS 8 güncellemesi alan en eski iPhone modelleri iPhone 4s’ler olmuştu.
Bu da iPhone 4 ya da daha eski bir iPhone modeline sahipseniz 2020 yılına kadar yeni bir akıllı telefon almayı düşünmeniz gerekeceği anlamına geliyor.
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10iPhone 4S kullanıcıları ise bir süre daha WhatsApp kullanmaya devam edebilecekler.