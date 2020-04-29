WhatsApp’ın yeni özelliği sızdı: Zoom’a rakip oluyor

İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.

Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.

Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.

Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4’ten 8’e çıkaran WhatsApp Zoom’a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Messenger Rooms’u duyuran Facebook proje ile ilgili ilk bilgileri paylaşmıştı. Zoom’a rakip olacak özelliği ait ilk görüntü internete sızdı.

Şu anda beta sürümünde yer alan bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair WhatsApp’ı bünyesinde bulunduran Facebook’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.