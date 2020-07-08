WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet platformları WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor.

08.07.2020 - 07:30

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 1

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan  WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. 

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 2

Android Police'te yer alan habere göre, sosyal medya devi, WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı. 

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 3

Söz konusu özellik sayesinde bir Facebook Messenger kullanıcısı, kolaylıkla başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.  

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 4

Bu özelliğin kullanıcılara bir zorunluluk mu ya da opsiyon olarak mı sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. 

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 5

2019'da Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın birbirine entegre edileceğini söylemişti.  

WhatsApp'ta 'çapraz sohbet' dönemi - 6
Zuckerberg, bu açıklamasında söz konusu proje için bir tarih vermekten kaçınmıştı.

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