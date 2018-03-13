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WhatsApp'ta 'beyaz yalanları' deşifre edecek açık

ntv.com.tr

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta keşfedilen bir açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.

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    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellikle değil bir açık ile gündemde. 

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    Kısa sürede özellikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren bu açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor. 

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    WhatsApp’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliği hakkında bir açık keşfedildi. 

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    WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor. 

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    Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz. 

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    Başka bir deyişle birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. 

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    Zira mesaj atmanız durumda bu mesajınız okunmasa bile siz bunu göremezden sesli mesajı alan kişi bunu okuduğunda kendi ekranınızdan bunu görebiliyorsunuz. 

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    Bu yüzden söz konusu açık "beyaz yalanları deşifre edecek" açık olarak da sosyal medyada günün konusu oldu.
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