WhatsApp'ta 'beyaz yalanları' deşifre edecek açık
ntv.com.tr
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta keşfedilen bir açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellikle değil bir açık ile gündemde.
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Kısa sürede özellikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren bu açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.
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WhatsApp’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliği hakkında bir açık keşfedildi.
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WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor.
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Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz.
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Başka bir deyişle birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli.
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Zira mesaj atmanız durumda bu mesajınız okunmasa bile siz bunu göremezden sesli mesajı alan kişi bunu okuduğunda kendi ekranınızdan bunu görebiliyorsunuz.
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8Bu yüzden söz konusu açık "beyaz yalanları deşifre edecek" açık olarak da sosyal medyada günün konusu oldu.