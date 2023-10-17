WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek
Meta, WhatsApp'ı geliştirmeye devam ediyor. Son olarak IP adresi gizleme özelliğini test eden şirket, sesli ve görüntülü mesaj modu arasında geçişleri de kolaylaştırmak için yeni bir seçenek ekranını deniyor. Öte yandan WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik sayesinde ise konuşmalarda tarih bazlı aramalar yapılabilecek.
WhatsApp, iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.
Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellikler ile birlikte kullanıcılar hem sesli ve görüntülü mesajlar arasındaki geçişlerde zorlanmayacak, hem de sohbetlerde tarih bazlı arama yaparak eski konuşmalara daha kolay erişebilecek.
İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler...