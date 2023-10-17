WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek

Meta, WhatsApp'ı geliştirmeye devam ediyor. Son olarak IP adresi gizleme özelliğini test eden şirket, sesli ve görüntülü mesaj modu arasında geçişleri de kolaylaştırmak için yeni bir seçenek ekranını deniyor. Öte yandan WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik sayesinde ise konuşmalarda tarih bazlı aramalar yapılabilecek.

WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - 1

WhatsApp, iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellikler ile birlikte kullanıcılar hem sesli ve görüntülü mesajlar arasındaki geçişlerde zorlanmayacak, hem de sohbetlerde tarih bazlı arama yaparak eski konuşmalara daha kolay erişebilecek.

İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - 2

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar da gönderebileceğimizi duyurmuştu.

Ancak bazı kullanıcılar iki özellik arasındaki geçişleri yaparken zorlanıyordu.

Meta durumu fark ederek artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişikliğini çok daha anlaşılır bir hale getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - 3

SOHBETLERDE TARİH BAZLI ARAMA

Bir başka test edilen özellikle birlikte kullanıcılar artık sohbetlerinde tarih bazlı arama yapabilecek.

Böylelikle eski mesajları bulmak çok daha kolay olacak.

WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - 4

IP ADRESİ GİZLENEBİLECEK

Son olarak "Aramalarda IP adresini koru" seçeneği ile WhatsApp'ın, cihazda yapılan aramalar kendi sunucuları üzerinden yapılacağından dolayı, aramadaki diğer kişilerin konumu ve IP adresini bulmasını engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

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