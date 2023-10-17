WhatsApp'tan iki yeni özellik: Eski mesajlar daha kolay bulunabilecek

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar da gönderebileceğimizi duyurmuştu.

Ancak bazı kullanıcılar iki özellik arasındaki geçişleri yaparken zorlanıyordu.

Meta durumu fark ederek artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişikliğini çok daha anlaşılır bir hale getirmeyi hedefliyor.