WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek (Whatsapp kanal özelliği nedir?)

WhatsApp, kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumların kanallarının olacağı ve bu kanallarda yöneticilerin fotoğraf, metin, video, çıkartmalar ve anketler paylaşabileceği yeni özelliğini duyurdu. Whatsapp kanal özelliği nedir? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında detaylar...

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek (Whatsapp kanal özelliği nedir?) - 1

Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek (Whatsapp kanal özelliği nedir?) - 2

TAMAMEN GİZLİ OLACAK

WhatsApp yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirtiyor. Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğine önem vereceği vurgulandı.

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek (Whatsapp kanal özelliği nedir?) - 3

PAYLAŞILAN İÇERİKLER ZAMANLA SİLİNECEK

Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek (Whatsapp kanal özelliği nedir?) - 4

İLK OLARAK KULLANIMA SUNULACAK YERLER

WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu. Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağını ifade etti.

DAHA FAZLA GÖSTER