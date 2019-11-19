Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen bir özellik ile değil uygulamada pek çok kullanıcıyı etkileyen bir sistem açığı ile gündemde.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Android için WhatsApp uygulamasını kullanan birisine yolladığınız zararlı GIF ile cihaza erişim sağlamak mümkün hale geliyordu. Bu seferki sorun ise hem iOS (iPhone) hem de Android kullanıcılarını etkiliyor.
ZDNet’te yer alan habere göre, 1.5 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform ‘CVE-2019-11931' olarak tanımlanan güvenlik açığını çözmek için ilk adımı attı.
Peki bu güvenli açığını siber saldırganlar nasıl kullanıyor?
Söz konusu güvenlik açığı bellek taşırma yöntemini kullanarak hedef cihazdaki WhatsApp uygulamasını çökertebiliyor.
Hacker'lar bu sistem açığı sayesinde özel hazırlanmış MP4 formatında bir video dosyasını hedef kişinin telefon numarasına WhatsApp üzerinden gönderdiğinde karşı taraf siber saldırgan tarafından hack’lenmiş oluyor.
Facebook, bu açığı ortadan kaldırmak için tüm platformlar için güncelleme yayınladı. Siber güvenlik uzmanları bu açıktan etkilenmemek için uygulamalarının güncel olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiğinin altını çiziyor.