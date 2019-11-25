'www'nin kurucusu "interneti kurtaracak" projesini açıkladı

Lee, sadece uyarıda bulunmak ile kalmadı ve interneti güvenli bir alan haline getirmek adına yapılması gerekenleri derlediği 'Contract for the Web' (İnternet kontratı) isimli bir çalışmaya imza attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, internet için bir kural kitabı niteliğinde olan kontratın bir bağlayıcılığı bulunmasa da şirketler, devletler ve bireyler için yapılması gerekenlere yer veriyor.