Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?)
Xbox, Game Pass üyeliklerine zam yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, ABD, Brezilya, Almanya ve Portekiz gibi birçok ülkede fiyatlar yükseltilecek. Xbox'ın iletişim müdürü Kari Perez ise bu zamların Microsoft'un Blizzard'ı satın alıp almamasıyla ilgili olmadığını söyledi. Peki Xbox Game Pass ne kadar olacak? İşte detaylar...
Xbox, Game Pass üyeliği bulunan oyunculara üyelikleri süresince yüzlerce oyunu oynama fırsatı sunuyor.