Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?)

Xbox, Game Pass üyeliklerine zam yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, ABD, Brezilya, Almanya ve Portekiz gibi birçok ülkede fiyatlar yükseltilecek. Xbox'ın iletişim müdürü Kari Perez ise bu zamların Microsoft'un Blizzard'ı satın alıp almamasıyla ilgili olmadığını söyledi. Peki Xbox Game Pass ne kadar olacak? İşte detaylar...

Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?) - 1

Xbox, Game Pass üyeliği bulunan oyunculara üyelikleri süresince yüzlerce oyunu oynama fırsatı sunuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?) - 2

6 YIL SONRA İLK KEZ FİYAT ARTACAK

Türkiye, ABD, Brezilya, Almanya ve Portekiz gibi birçok ülkede fiyatlarını yükseltecek olan Xbox, 2017'den bu yana ilk kez üyelik fiyatlarını artıracak.

Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?) - 3

ZAM NE ZAMAN GELECEK?

The Verge'ün haberine göre, Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pass konsol için fiyatları 6 temmuzdan itibaren zamlanacak.

Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?) - 4

"BLIZZARD ANLAŞMASIYLA İLGİLİ DEĞİL"

Xbox iletişim müdürü Kari Perez, "Konsol fiyatlarımızı yıllardır sabit tuttuk ve fiyatları her pazardaki rekabet koşullarını yansıtacak şekilde ayarladık. Game Pass fiyat yükseltmeleri, Activision Blizzard anlaşmasıyla ilgili değildir ve yerel pazar koşullarına uyması amaçlanmaktadır." dedi.

Xbox Game Pass fiyatlarına zam geliyor (Xbox Game Pass'e ne zaman zam gelecek? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar olacak?) - 5

XBOX GAME PASS ZAMLI FİYATI

  • Game Pass Ultimate Fiyatı: 44,99 TL'den 120,99 TL'ye,
  • Game Pass Konsol Fiyatı: 29,99 TL'den 79,99 TL'ye yükselecek.
  • Game Pass PC Fiyatı ise henüz açıklanmadı ancak 79,99 TL olması bekleniyor.
DAHA FAZLA GÖSTER