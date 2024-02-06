Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Microsoft, Şubat ayında Game Pass kataloğuna yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Peki Şubat ayı Game Pass'e hangi oyunlar gelecek? İşte ayrıntılar...

Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu - 1

Xbox, Şubat 2024'te Game Pass oyun kataloğuna ekleyeceği yeni oyunları duyurmaya haazırlanıyor.

Ayrıca bu ayın ortalarında Galactic Civilizations 3 ile Opus: Echo of Starsong'un Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılması bekleniyor. 

Şubat 2024'te Xbox Game Passs için kataloğa eklenmesi beklenen oyunlar ise şöyle;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu - 2

PLATEUP

PlateUp ile birlikte oyunseverler restoranlar tasarlayıp dekorasyonlar yapabiliyor. Ayrıca yemekler yaparak servis hazırlanabiliyor.

Xbox Game Pass'in PlateUp'ı Şubat itibarıyla kataloğuna eklemesi bekleniyor.

Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu - 3

MADDEN NFL 24

Amerikan Futbolunun en gelişmiş simülasyon oyunu Madden NFL 24'ün de Xbox Game Pass'in kataloğuna geleceği öne sürülen bir başka oyun.

Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu - 4

RESIDENT EVIL 3

Korku ve Hayatta kalma temalarını işleyen Resident Evil 3, Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor.

Oyun, Umbrella Corporation tarafından geliştirilen T-Virus'ın Raccoon City halkını etkileyip onları zombiye dönüştürmeyi hedefliyor.

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