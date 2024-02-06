Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu
Microsoft, Şubat ayında Game Pass kataloğuna yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Peki Şubat ayı Game Pass'e hangi oyunlar gelecek? İşte ayrıntılar...
Xbox, Şubat 2024'te Game Pass oyun kataloğuna ekleyeceği yeni oyunları duyurmaya haazırlanıyor.
Ayrıca bu ayın ortalarında Galactic Civilizations 3 ile Opus: Echo of Starsong'un Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılması bekleniyor.
Şubat 2024'te Xbox Game Passs için kataloğa eklenmesi beklenen oyunlar ise şöyle;