Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular

Xbox dün akşam Summer Game Fest'te düzenlediği Showcase'de konsollar, Game Pass ve PC'de yılın geri kalanında ve sonrasında bizleri neler beklediğini içeren bir gösteri sundu. İşte öne çıkan bazı duyurular...

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 1

FABLE

IT Crowd dizisinden Richard Ayoade'in Dave rolünde oyunda yer aldığı görülürken, aktör fragmanda anlatıcı olarak başrol oynadı. Oyunun ne zaman çıkacağıyla ilgili henüz bir bilgi verilmese de çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass'e geleceğini onaylandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 2

AVOWED

Oyun geliştirici Obsidiian'ın uzun zamandır beklenen RPG oyunu Avowed'in çıkış tarihi belli oldu. Oyuna ilk bakışımızda mağaraları, örümcekleri, ayıları, büyüleri, kılıç dövüşlerini ve bir sürü fantastik unsuru oyunseverlere gösterdi. Oyun, 2024'te Xbox Series X/S'de Game Pass'e geliyor.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 3

SOUTH OF MIDNIGHT

Geliştirici Compulsion Games, bir sonraki projesi olan South of Midnight'ı duyurdu. Oyun, Game Pass'te Xbox Series X/S'ye ve Steam üzerinden PC'ye çıkış yapacak. Bu aksiyon oyununda modern halk masalında geçen mitosları keşfedecek ve Güney'in gizemli yaratıklarıyla karşılaşacaksınız. Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulumasa da çıktığı ilk gün Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 4

FORZA MOTORSPORT

Forza Motorsport 7'nin devamı niteliğinde olanbu oyun, yeni nesil grafikleriyle yarışseverleri heyecanlandırıyor. Xbox Showcase'de fragmanı yayınlanan Forza Motorsport, 10 Ekim 2023 tarihinde oyuncular ile buluşmayı hedefliyor.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 5

CLOCKWORK REVOLUTION

Steampunk temalı bu oyun birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu gibi görünüyor. Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı ancak çıkış yaptığı ilk gün Xbox Game Pass'e gelecek.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 6

SEA OF THIEVES: MONKEY ISLAND

Monkey Island paketini duyuran Sea of Thieves, Karayip Korsanları güncellemesinden sonra oyuna gelen en büyük paketlerden biri olacağı aktarıldı. Lucasfilm Games ile işbirliği içinde oluşturulan Monkey Island, Sea of Thieves maceralarıyla beraber özgün bir hikaye sunacakç

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 7

FLIGHT SIMULATOR 2024

Gösteride duyurulan bir başka oyun Microsoft Flight Simulator 2024 oldu. Hava balonuyla geziye katılmanın yanı sıra paraşütle atlama, uçakla yangın söndürme gibi birçok yeni özelliği barındıran oyunun çıkış tam olarak belirtilmese de 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 8

STAR WARS OUTLAWS

Kay Vess'in baş rol karakter olduğu Star Wars Outlaws'da galaktik yer altı dünyasının şimdiye kadar gördüğü en büyük soygunlardan biri gerçekleştirilmeye çalışılacak. Açık dünya olarak çıkacak olan oyun Ubisoft, Lucasfilm Games ve Massive Entertainment ortaklığı ile geliştiriliyor. Oyun, 2024 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox platformları için çıkış yapacak.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 9

CYBERPUNK 2077: PHANTOM LIBERTY

Gösterimde tanıtılan bir başka oyun paketi ise Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişletme paketi oldu. Hayranları tarafından merakla beklenen DLC, oyunun geliştiricileri tarafından Dogtown bölgesine inen yeni ABD Başkanı'nı kurtarma görevini en yüksek güç kademelerinden paralı askerlerin acımasız dünyasıyla birleştiren karmaşık bir casusluk ve siyasi entrika hikayesine derin bir dalış olarak tanımlıyor. CD Projekt Red, DLC'nin 26 Eylül'de oyuncular ile buluşacağını aktarırken, paketin yalnızca PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye geleceğini duyurdu. Böylelikle PS4 ve Xbox One konsollarında pakete erişmek mümkün olmayacak. Ayrıca DLC ile beraber Johnny Silverhand rolünü Keanu Reeves'in yeniden üstlendiğini söyleyebiliriz.

Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular - 10

STARFIELD

Bethesda Game Studios, Starfield'ın yeni bir fragmanını yayımladı ve oyun içinden bazı görüntüleri paylaştı. Todd Howard, Starfield evreninde 1000'den fazla keşfedilebilir gezegen olacağını belirtti. Her gezegene yürüyerek gidilebilir ve üzerinde gezinilebilir.
Ayrıca uzay temalı bu RPG oyununda uzay geminizi dilediğiniz gibi tasarlayabilecek ve cephaneliklerinizi özelleştirerek savaşabileceksiniz. Oyunun PC ve Xbox'a çıkış tarihi 6 Eylül 2023 olarak belirtildi.

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