Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular
Xbox dün akşam Summer Game Fest'te düzenlediği Showcase'de konsollar, Game Pass ve PC'de yılın geri kalanında ve sonrasında bizleri neler beklediğini içeren bir gösteri sundu. İşte öne çıkan bazı duyurular...
FABLE
IT Crowd dizisinden Richard Ayoade'in Dave rolünde oyunda yer aldığı görülürken, aktör fragmanda anlatıcı olarak başrol oynadı. Oyunun ne zaman çıkacağıyla ilgili henüz bir bilgi verilmese de çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass'e geleceğini onaylandı.