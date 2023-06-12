Xbox Games Showcase 2023: Öne çıkan duyurular

CYBERPUNK 2077: PHANTOM LIBERTY

Gösterimde tanıtılan bir başka oyun paketi ise Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişletme paketi oldu. Hayranları tarafından merakla beklenen DLC, oyunun geliştiricileri tarafından Dogtown bölgesine inen yeni ABD Başkanı'nı kurtarma görevini en yüksek güç kademelerinden paralı askerlerin acımasız dünyasıyla birleştiren karmaşık bir casusluk ve siyasi entrika hikayesine derin bir dalış olarak tanımlıyor. CD Projekt Red, DLC'nin 26 Eylül'de oyuncular ile buluşacağını aktarırken, paketin yalnızca PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye geleceğini duyurdu. Böylelikle PS4 ve Xbox One konsollarında pakete erişmek mümkün olmayacak. Ayrıca DLC ile beraber Johnny Silverhand rolünü Keanu Reeves'in yeniden üstlendiğini söyleyebiliriz.