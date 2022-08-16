Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 insani duyguyu anlayabiliyor

OPTİMUS'UN LANSMANINDAN BİR AY ÖNCE GELDİ

CyberOne'ın lansmanı, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'un merakla beklenen lansmanından sadece haftalar önce geldi.

Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Tesla’nın CEO’su insansı robot ile ilgili yaptığı açıklamada, Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.



