Xiaomi Mi 8'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
ntv.com.tr
Xiaomi 8'inci yılında çok özel bir akıllı telefon modelini kullanıcıları ile buluşturdu. Piyasadaki rakiplerine oranla oldukça iyi bir fiyata sahip olan telefon ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
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Xiaomi Mi 8'in özellikleri ve fiyatı sonunda resmi olarak duyuruldu. Şirket kuruluşunun 8'inci yılı olması nedeniyle Xiaomi Mi 7 adını es geçerek Mi 8 adındaki modelini teknoloji severler ile buluşturdu.
İşte teknoloji devlerinin benzer özelliklere sahip modellerine kıyasla oldukça iyi bir fiyata sahip olan telefon hakkında bilmeniz gereken her şey...
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Yeni amiral gemisi yüz tanıma teknolojisini de barındıracak 20 MP’lik ön kamera, kızılötesi teknolojisiyle sizi yüzünüzden tanıyacak. Bunun dışında Apple’ın 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modelinde kullandığı çentikli ekran tasarımı bu modelde de kendine yer buluyor.
Tasarım tarafında 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçülerine sahip olacakken, 175 gram olan Mi 8, alüminyum kasasıyla da dikkat çekecek. Xiaomi Mi 8'in kullanıcılarına sunduğu renk seçenekleri ise şöyle: beyaz, mavi, altın ve siyah.
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Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç ile 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunacak. Ekran kasa oranı yüzde 88.5 iken, 18:7:9 oranları bize sağlanacak. Ayrıca Always-On ekran özelliği de desteklenecek. Telefonun pil değeri ise 3 bin 400 mAh olacak.
Çift ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör kullanacak. Ayrıca portre fotoğraflarınızda yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunacak.
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4Gelelim yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8'in adından en çok söz ettirmesine neden olan uygun fiyatına. İşte Xiaomi Mi 8'in özelliklerine göre fiyat listesi...
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6 GB RAM 64 GB: 420 dolar
6 GB RAM 128 GB: 470 dolar
6 GB RAM 256 GB: 515 dolar
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: 625 dolar