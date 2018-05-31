Xiaomi Mi 8'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Yeni amiral gemisi yüz tanıma teknolojisini de barındıracak 20 MP’lik ön kamera, kızılötesi teknolojisiyle sizi yüzünüzden tanıyacak. Bunun dışında Apple’ın 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modelinde kullandığı çentikli ekran tasarımı bu modelde de kendine yer buluyor.

Tasarım tarafında 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçülerine sahip olacakken, 175 gram olan Mi 8, alüminyum kasasıyla da dikkat çekecek. Xiaomi Mi 8'in kullanıcılarına sunduğu renk seçenekleri ise şöyle: beyaz, mavi, altın ve siyah.