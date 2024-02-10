Yapay zeka bebekle birlikte konuşmayı öğrendi: İlk sözcükleri top ve sandalye oldu
ABD'de bilim insanları yapay zekanın bir bebekle aynı şekilde dil öğrenip öğrenemeyeceğini araştırdı. 6 aylık bebeğin başına yerleştirilen kamera ile dünyaya merhaba diyen yapay zekanın ilk sözcükleriyse "top" ve "sandalye" oldu.
Bilim insanları Sam adlı altı aylık bir bebeğin başına kamera yerleştirdi. Oyun oynayan, annesiyle vakit geçiren, parkta gezintiye çıkan çocuğun deneyimleri doğrudan yapay zekaya yüklendi.