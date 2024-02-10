Yapay zeka bebekle birlikte konuşmayı öğrendi: İlk sözcükleri top ve sandalye oldu

Bilim insanları, araştırma sonucuyla ilgili olarak da, "Sadece tek bir çocuğun günlük yaşamda deneyimlediklerini paylaşan yapay zekanın kavramları ve kelimeleri öğrenebileceğini kanıtlamış olduk. Yapay zeka kelimelerle görsel referansları birbirleriyle ilişkilendirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.



Sistemin eksikleri de var. Araştırmacılar yapay zekanın bebeğin ellerinin "ne olduğunu" anlamakta zorlandığını söylüyor.