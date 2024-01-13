Yapay zeka hakkında bilinmesi gereken 10 şey

YAPAY ZEKA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR ZEKİ DEĞİL

Bilinmesi gerekenlerden biri şu ki, yapay zekanın şimdiye kadar en büyük gelişimi olan ChatGPT gibi yeni nesil sohbet araçları bile bir "zihin" değil.

ChatGPT, büyük miktarlarda veri üzerinde eğitilmiş yapay zeka destekli bir sohbet modeli.

Teknik olarak ifade edecek olursak bu yazılım tek bir şey yapmak için optimize edilmiş bir bilgisayar programı. Tek görevi size duymak istediğinizi söylemek.

Bu da bizi bir noktada "insan zihniyle" iletişim kurduğumuza inandırıyor ama aslında öyle değil.