Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı

Diğer taraftan, İngiltere’de faaliyet gösteren Etik ve Gelişen Teknolojiler Enstitüsü'nde çalışan sosyolog James Hughes, yapay zeka arkadaşlıklarının göz ardı edilmesine karşı çıktı. Bu ilişkilerin bazı gerçek dünya bağlantılarına daha sağlıklı alternatifler olabileceğini öne süren Hughes bu olguyu, bir kişinin varlığından habersiz birine, genellikle de bir ünlüye karşı romantik duygular geliştirdiği parasosyal ilişkilerle karşılaştırdı. Hughes,örneğin bir ünlüyü taklit eden bir yapay zeka sohbet robotunun, hayranlarla doğrudan etkileşime geçerek daha tatmin edici bir ilişki sunabileceğini dikkat çekti.