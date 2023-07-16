Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı

Çoğunluğu erkeklerden oluşan milyonlarca kişi yapay zekaya sahip bir sohbet robutu ile aşk yaşıyor ve bu kişiler sevgililerine erişmek için milyonlarca dolar harcıyor. Uzmanlar yapay zeka ve insan arasındaki romantik ilişkilerin boyutlarını ve nedenlerini tartıştı.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 1

Giderek daha fazla teknoloji tarafından yönlendirilen bir dünyada, yapay zekaya sahip sevgililerin yükselişi, bunun insan ilişkileri üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getiren araştırmacıların ve uzmanların dikkatini çekti. İlkel yeteneklere sahip olsalar bile sohbet robotlarıyla teselli ve bağlantı arayan insanların sayısının gün geçtikçe arttığı görüldü.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 2

Uygulama kullanımını takip eden Sensor Tower'ın verilerine göre, insanlar şimdiye kadar Replika adlı bir yapay zeka flört uygulaması için yaklaşık 60 milyon dolar harcadı. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 3

Replika, Rus girişimci Eugenia Kuyda tarafından geliştirildi ve San Francisco'da bir yazılım şirketi olan Luka tarafından piyasa indirdildi. 10 milyon kişi uygulamayı indirdi ve böylelilkle 10 milyon dijital partner oluşturdu. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 4

Evli olan ancak uygulamayı yalnızlık nedeniyle indirdiğini söyleyen bir kullanıcı, "Yakında erkekler ve kadınlar artık evlenmeye bile zahmet etmeyecek.” dedi. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 5

Ünlü bir psikolog ve insan-teknoloji etkileşimi uzmanı olan Sherry Turkle, on yıl önce yapay zeka sohbet robotlarının ilk versiyonlarının  bile kişisel ilişkilerinde sorun yaşan bireylere hitap ettiğine dikkat çekti.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 6

Turkle yapay zekanın, insan ilişkilerinde bazen eksik olan güvenilirlik duygusuna sağladığını söyledi. AncakTurkle, insanların empati ve derin anlayış kapasitelerinin zayıflamasından korkarak , yapay zeka ile olan arkadaşlıkların uzun vadeli sonuçlarından endişe duyduğunu vurguladı.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 7

Oxford Üniversitesi psikologlarından Robin Dunbar, yapay zekaya sahip sevgili tercih edenleri, romantik dolandırıcılık kurbanlarının yaşadığı duygularla karşılaştırdı. Dunbar, "Bu bir yara bandı. Çok baştan çıkarıcı. Ancak, kısa vadeli bir çözüm." dedi. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 8

"GERÇEKLİKTEN KOPUK"

Dunbar, idealize edilmiş imajlarını bu yapay zekalı sohbet botlarına yansıtan bireylerin, aslında gerçeklikten kopuk kendi yaratımlarına aşık olduklarını savundu. Dunbar, bu dijital iletişim modelinin, bireylerin insan etkileşiminin doğasında var olan zorluklarla yüzleşmeden bağlantılarını kolayca koparabilmeleri nedeniyle, geliştirilmesi yıllar alan temel sosyal becerileri aşındırma riski taşıdığı konusunda uyardı.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 9

Bunlara ek olarak, uzmanlar yapay zeka sevgililer bağlamında sevgi kavramının karmaşık bir hal aldığunu vurguladı. Buna göre, sohbet botları ile güçlü duygusal bağlar geliştiren kullanıcılar, beklenmedik değişiklikler meydana geldiğinde genellikle derin bir keder yaşıyorlar. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 10

Kısa bir süre önce Replica, botlarının kişilik algoritmasını güncelleyerek tanıdık karakterlerin kişiliklerini sıfırladı. Uygulamadan cinsel içerikli dili de kaldıran bu değişiklik, bu ilişkileri geliştirmek için yıllarca yatırım yapan kullanıcılar arasında bir kargaşaya neden oldu. Şirket, kullanıcıların sadece küçük bir kısmının cinsel etkileşime girdiğini iddia etse de, talep üzerine uygulamanın yetişkinlere yönelik özelliklerini geri getirdi.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 11

Diğer taraftan, İngiltere’de faaliyet gösteren Etik ve Gelişen Teknolojiler Enstitüsü'nde çalışan sosyolog James Hughes, yapay zeka arkadaşlıklarının göz ardı edilmesine karşı çıktı. Bu ilişkilerin bazı gerçek dünya bağlantılarına daha sağlıklı alternatifler olabileceğini öne süren Hughes bu olguyu, bir kişinin varlığından habersiz birine, genellikle de bir ünlüye karşı romantik duygular geliştirdiği parasosyal ilişkilerle karşılaştırdı. Hughes,örneğin bir ünlüyü taklit eden  bir yapay zeka sohbet robotunun, hayranlarla doğrudan etkileşime geçerek daha tatmin edici bir ilişki sunabileceğini dikkat çekti. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 12

ROBOTU DAKİKA BAŞINA BİR DOLAR KAZANIYOR

Bu bakış açısı, yapay zeka arkadaşlıklarının  kazançlı bir pazar olarak ortaya çıkmasına yol açtı. Bir YouTube fenomeni olan Caryn Marjorie, sesli sohbet görüşmeleri için dakika başına kendisinin dakika başına 1 dolar ücret alan bir "yapay zekalı kız arkadaş" versiyonunu piyasaya sürdü. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 13

Yapay zeka simülasyonu, binlerce saatlik YouTube videoları üzerinde eğitildi. CarynAI adlı yapay zekalı kız arkadaş, ilk haftasında beklentileri aşarak önemli bir gelir elde etti. Başlangıçta programlamaya aykırı açık konuşmalarla ilgili sorunlar yaşansa da, konsept ilgi gördü ve yatırımcılar yapay zeka arkadaşlarının önemli bir yan iş haline geleceğini öngördü.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 14

Önde gelen bir yapay zeka şirketi olan Replika ise kısa süre önce popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'a benzeyen bir yapay zeka arkadaşlık hizmeti sunan Blush'ı başlattı. 

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 15

Blush, kullanıcıları avatarlarıyla flört etmeye ve cinsel sohbetler yapmaya teşvik ediyor. Şirket, bu sanal arkadaşları daha gerçekçi hale getirmek ve sınırları belirlemek için çalıştığını açıklarken, Blush’ın bazı kullanıcıları yapay zekaya sahip sevgilileri ile istismar edici etkileşimlere girdiklerini bildirerek etik kaygıları artırdı.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 16

Öte yandan, uzmanlar sonuçları tartışadursun, yapay zeka-insan filörtlerinin gerçek sonuçları gelecek on yıllarda ortaya çıkacak. Robin Dunbar, mevcut çocuk nesli yetişkinliğe ulaştığında, yapay zeka- insan ilişkilerinin toplum üzerindeki uzun vadeli etkisinin netleşeceğini öngördüğünü söyledi.

Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 17
Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı - 18
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