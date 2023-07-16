Yapay zekalı sevgililere milyonlarca dolar harcanıyor: Uzmanlar nedenlerini tartıştı
Çoğunluğu erkeklerden oluşan milyonlarca kişi yapay zekaya sahip bir sohbet robutu ile aşk yaşıyor ve bu kişiler sevgililerine erişmek için milyonlarca dolar harcıyor. Uzmanlar yapay zeka ve insan arasındaki romantik ilişkilerin boyutlarını ve nedenlerini tartıştı.
Giderek daha fazla teknoloji tarafından yönlendirilen bir dünyada, yapay zekaya sahip sevgililerin yükselişi, bunun insan ilişkileri üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getiren araştırmacıların ve uzmanların dikkatini çekti. İlkel yeteneklere sahip olsalar bile sohbet robotlarıyla teselli ve bağlantı arayan insanların sayısının gün geçtikçe arttığı görüldü.