Yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü? 100 gün suyun altında yaşadı, 20 yıl gençleştiğini iddia etti

Dr. Dituri, bu yaş değişiminin "hiperbarik" ortam olarak da bilinen yüksek basınçlı bir ortamda yaşamaktan kaynaklandığını söylüyor.



Basınçlı hava ile doldurulan bu odalar 1662'den beri sağlık alanında kullanılmakta.

Kronik hastaların ve hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijen solunması ile tedavi edilmesini sağlayan Hiperbarik odaların faydaları birçok hastada olumlu sonuçlar vermiştir.