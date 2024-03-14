Yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü? 100 gün suyun altında yaşadı, 20 yıl gençleştiğini iddia etti
Yaşlanmayı önlemenin sırrı derinliklerde mi? Floridalı bilim insanı "basit" bir yöntemle yaşlanmanın ertelenebileceğini iddia ediyor. Su altında 100 gün geçiren Dr. Joseph Dituri geçirdiği süre boyunca 20 yıl gençleştiğini iddia etti.
Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından Dr. Joseph Dituri, Florida'nın Key Largo bölgesinde, 30 fit derinliğindeki yüksek basınçlı bir ortamda 100 gün geçirerek rekor kırdı.