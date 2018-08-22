Yeni iPhone modellerinin çıkış tarihi sızdı
ntv.com.tr
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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1ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone modellerinin lansman tarihleri ve satışa sunulacakları tarih sızdı.
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2ABD basınında yer alan şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yeni iPhone modellerinin lansmanı 12 Eylül'de gerçekleşecek ve 14 Eylül Cuma tarihinde yeni modellerin ön siparişe sunulacak.
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Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor.
İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar...
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ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR
9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek.
Bu da cihazların çerçevesinin yarı yarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor
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5ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.
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6Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret edilmişti. Söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.
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7ABD basınında yer alan haberlere göre, Apple iPhone X'in "nefret edilen" özelliğini olarak gösterilen tepedeki çentiği cihazdan kaldıracak.
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8Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak iPhone XL olacak.
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9Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak.
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10Modelin A11 işlemci, 12 MP arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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YENİ RENK SEÇENEKLERİYeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtiliyor.
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YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDIHenüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.