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Yeni iPhone modellerinin çıkış tarihi sızdı

ntv.com.tr

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

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    ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone modellerinin lansman tarihleri ve satışa sunulacakları tarih sızdı.
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    ABD basınında yer alan şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yeni iPhone modellerinin lansmanı 12 Eylül'de gerçekleşecek ve 14 Eylül Cuma tarihinde yeni modellerin ön siparişe sunulacak.
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    Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. 

    İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar... 

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    ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR

    ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR

    9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. 

    Bu da cihazların çerçevesinin yarı yarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor 

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    ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.
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    Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret edilmişti. Söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.
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    ABD basınında yer alan haberlere göre, Apple iPhone X'in "nefret edilen" özelliğini olarak gösterilen tepedeki çentiği cihazdan kaldıracak.
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    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak iPhone XL olacak.
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    Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak.
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    Modelin A11 işlemci, 12 MP arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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    YENİ RENK SEÇENEKLERİ

    YENİ RENK SEÇENEKLERİ
    Yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtiliyor.
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    YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI

    YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI
    Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.
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