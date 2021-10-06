Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı
AkınRobotics tarafından geliştirilen yerli robot Mini Ada internetten 162 bin 840 liraya satışa sunuldu. Mini Ada, birçok özelliği sayesinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor.
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ntv.com.tr 06.10.2021 - 13:38| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 13:41
Konya'da faaliyet gösteren AkınRobotics tarafından üretilen Mini Ada adlı robot satışa sunuldu.
Online alış veriş sitelerindeki ilanlar üzerinden satışa çıkarılan robota 162 bin 840 lira fiyat biçildi.
12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile de satın alınabilen robotun birkaç gün içerisinde kargo şirketine teslim edileceği belirtiliyor.
Yerli üretim Mini Ada birçok özelliğe sahip.
Dans edebilen, ürün tanıtımı yapabilen robot aynı zamanda karşılama hostesi olarak da kullanılabiliyor.
45 kilogram ağırlığında ve 130 cm yüksekliğinde olan Mini Ada, lityum iyon pilleri sayesinde kesintisiz 8 saat çalışabiliyor.
Robot, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça olarak kullanılabiliyor.
10 adet motoru ile Mini Ada, kol, kafa, yürüme ve yönelim hareketlerini hassas bir şekilde kontrol edebiliyor.
Üzerinde 50 adet sensör bulunan Mini Ada, engelleri fark ederek hareketlerini yönlendirebiliyor. Yerli robot, insanlarla iletişimini ise gövdesine entegre edilmiş 10.1 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran vasıtasıyla sağlıyor.
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