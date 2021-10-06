Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı

AkınRobotics tarafından geliştirilen yerli robot Mini Ada internetten 162 bin 840 liraya satışa sunuldu. Mini Ada, birçok özelliği sayesinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 13:38 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 13:41

Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 1
Konya'da faaliyet gösteren AkınRobotics tarafından üretilen Mini Ada adlı robot satışa sunuldu.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 2
Online alış veriş sitelerindeki ilanlar üzerinden satışa çıkarılan robota 162 bin 840 lira fiyat biçildi.

Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 3
12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile de satın alınabilen robotun birkaç gün içerisinde kargo şirketine teslim edileceği belirtiliyor.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 4
Yerli üretim Mini Ada birçok özelliğe sahip.

Dans edebilen, ürün tanıtımı yapabilen robot aynı zamanda karşılama hostesi olarak da kullanılabiliyor.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 5
45 kilogram ağırlığında ve 130 cm yüksekliğinde olan Mini Ada, lityum iyon pilleri sayesinde kesintisiz 8 saat çalışabiliyor.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 6
Robot, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça olarak kullanılabiliyor.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 7
10 adet motoru ile Mini Ada, kol, kafa, yürüme ve yönelim hareketlerini hassas bir şekilde kontrol edebiliyor.
Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı: İşte fiyatı - 8
Üzerinde 50 adet sensör bulunan Mini Ada, engelleri fark ederek hareketlerini yönlendirebiliyor. Yerli robot, insanlarla iletişimini ise gövdesine entegre edilmiş 10.1 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran vasıtasıyla sağlıyor.

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