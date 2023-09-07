Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi

Geçtiğimiz haftalarda bir PlayStation kullanıcısı zam korkusuyla 27 yıllık PS Plus üyeliği satın almıştı. Tüm bu yaşananların ardından zamlı fiyatlar resmiyet kazandı. PlayStation, Plus abonelik fiyatlarında yüzde 500'lük bir zam gerçekleştirdi. Peki PS Plus fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi - 1

PlayStation, Plus aboneliklerinde dünya çapında fiyat artışına gidiyor.

Son olarak abonelerine Eylül ayının oyunlarını duyuran Sony, ardından yaptığı açıklamayla dünya çapında fiyatlara zam yapacağını duyurdu.

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Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi - 2

Şirket, "6 Eylül'den itibaren tüm avantaj planlarında PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını artıracağımızı bilmenizi istedik. Bu fiyat ayarlaması, PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve katma değerli avantajlar getirmeye devam etmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi - 3

27 YILLIK ÜYELİK ALMIŞTI

Türkiye'de bir PlayStation kullanıcısı Plus abonelik fiyatlarına zam yapılmasından korktuğu için 27 yıllık üyelik almıştı. Böylelikle 2050'ye kadar yapılacak hiçbir zamdan etkilenmeyecek.

Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi - 4

ZAMLI PS PLUS FİYATLARI NE KADAR?

Yeni PS Plus fiyatları ise şöyle;

  • PS Plus Essential: 240 TL - 1400 TL
  • PS Plus Extra: 400 TL - 2340 TL
  • PS Plus Deluxe: 460 TL - 2740 TL
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