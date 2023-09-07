Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi
Geçtiğimiz haftalarda bir PlayStation kullanıcısı zam korkusuyla 27 yıllık PS Plus üyeliği satın almıştı. Tüm bu yaşananların ardından zamlı fiyatlar resmiyet kazandı. PlayStation, Plus abonelik fiyatlarında yüzde 500'lük bir zam gerçekleştirdi. Peki PS Plus fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
PlayStation, Plus aboneliklerinde dünya çapında fiyat artışına gidiyor.
Son olarak abonelerine Eylül ayının oyunlarını duyuran Sony, ardından yaptığı açıklamayla dünya çapında fiyatlara zam yapacağını duyurdu.