Zam korkusuyla 27 yıllık üyelik almıştı: PS Plus'a yüzde 500 oranında zam geldi

Şirket, "6 Eylül'den itibaren tüm avantaj planlarında PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını artıracağımızı bilmenizi istedik. Bu fiyat ayarlaması, PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve katma değerli avantajlar getirmeye devam etmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.