Zoom uygulaması 1.1 milyon öğrenci için yasaklandı (Zoom uygulaması güvenli mi, Zoom hesabı nasıl silinir?)

ntv.com.tr 07.04.2020 - 10:52
Fortune’da yer alan habere göre, güvenlik açıkları sonrası New York City Eğitim Departmanı harekete geçti ve uzaktan eğitim kapsamında bu uygulamanın kullanmayacağını duyurdu.
Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte eyaletteki 1.1 milyon öğrenci, benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.
Aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veren Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıkmıştı.
Zoom’un iOS uygulamasın, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığının ortaya çıkmıştı.
ÜCRETLİ ABONELİK İPTALİ: Zoom web portalında oturum açın ve Account Management > Billing Current Plans sekmesine tıklayın. Daha sonra Otomatik yenileme durdurmak için Cancel Subscription seçeneğini seçin, aboneliğinizi neden yenilemek istemediğinizi seçin ve son olarak Submit'i tıklayın.